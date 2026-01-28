Скидки
«Динамо» М – ЦСКА, результат матча 28 января 2026 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

ЦСКА одержал гостевую победу над «Динамо» в московском дерби КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5)     1:1 Коваленко (Соркин, Охотюк) – 21:49 (5x5)     1:2 Холлоуэлл (Гурьянов, Коваленко) – 33:37 (5x4)     1:3 Патрихаев – 36:05 (5x5)     2:3 Комтуа (Пыленков, Сикьюра) – 53:25 (5x4)     2:4 Дроздов (Рой, Нестеров) – 59:24 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей голы забили Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл, Иван Патрихаев, Иван Дроздов. У «Динамо» шайбы на счету Сергея Артемьева, Макса Комтуа.

Для армейского клуба данная победа стала третьей подряд и третьей над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится дома с «Северсталью» 30 января. ЦСКА 1 февраля примет на своём льду СКА.

Новости. Хоккей
