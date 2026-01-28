ЦСКА одержал гостевую победу над «Динамо» в московском дерби КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей голы забили Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл, Иван Патрихаев, Иван Дроздов. У «Динамо» шайбы на счету Сергея Артемьева, Макса Комтуа.

Для армейского клуба данная победа стала третьей подряд и третьей над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится дома с «Северсталью» 30 января. ЦСКА 1 февраля примет на своём льду СКА.