«Спартак» дома крупно победил «Ладу», забросив шесть шайб
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Коростелёв – 05:32 (5x5) 2:0 Порядин (Ружичка, Морозов) – 14:43 (5x5) 2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Михайлов) – 22:43 (5x4) 3:1 Рубцов (Гутик, Ружичка) – 25:34 (5x4) 4:1 Коростелёв (Кин, Коротких) – 28:05 (5x3) 4:2 Земчёнок (Макаров, Кугрышев) – 50:26 (5x5) 5:2 Локхарт (Мальцев, Орлов) – 57:58 (5x5) 6:2 Беляев (Пивчулин, Мансуров) – 58:46 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Спартака» голы забили Никита Коростелёв (дубль), Павел Порядин, Герман Рубцов, Люк Локхарт, Александр Беляев. У «Лады» шайбы на счету Андрея Алтыбармакяна и Артёма Земчёнка.
«Спартак» одержал вторую победу над «Ладой» в сезоне. У команд запланировано ещё две встречи в регулярке.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет дома со СКА 30 января. «Лада» в этот же день встретится в гостях с «Локомотивом».
Комментарии
- 28 января 2026
-
23:22
-
23:10
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:59
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:41
-
20:26
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03