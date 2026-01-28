Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» – «Лада», результат матча 28 января 2026 года, счёт 6:2, КХЛ 2025/2026

«Спартак» дома крупно победил «Ладу», забросив шесть шайб
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Коростелёв – 05:32 (5x5)     2:0 Порядин (Ружичка, Морозов) – 14:43 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Михайлов) – 22:43 (5x4)     3:1 Рубцов (Гутик, Ружичка) – 25:34 (5x4)     4:1 Коростелёв (Кин, Коротких) – 28:05 (5x3)     4:2 Земчёнок (Макаров, Кугрышев) – 50:26 (5x5)     5:2 Локхарт (Мальцев, Орлов) – 57:58 (5x5)     6:2 Беляев (Пивчулин, Мансуров) – 58:46 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Спартака» голы забили Никита Коростелёв (дубль), Павел Порядин, Герман Рубцов, Люк Локхарт, Александр Беляев. У «Лады» шайбы на счету Андрея Алтыбармакяна и Артёма Земчёнка.

«Спартак» одержал вторую победу над «Ладой» в сезоне. У команд запланировано ещё две встречи в регулярке.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет дома со СКА 30 января. «Лада» в этот же день встретится в гостях с «Локомотивом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android