Главная Хоккей Новости

Тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на возможный обмен Ремпала в дедлайн

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на возможный обмен нападающего Шелдона Ремпала в дедлайн КХЛ, который завершился 25 января.

«Менеджмент работал, у нас были варианты по обменам, но у нас и просили за них тех игроков, которых мы не хотели отдавать. Такого, чтобы обоюдно выгодно, такого не было.

Обмен Шелдона Ремпала? Я не слышал такого, а кто собирался его забрать, «Ак Барс»? Я о таком не слышал», – передаёт слова Козлова корреспондент чемпионата Рустам Имамов.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги 31 января «Салават Юлаев» примет на своём льду «Торпедо».

