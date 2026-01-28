Козлов — о переходе Тодда в «Ак Барс»: вырастили для вас Нэйтана, Хмелевски и Пустозёрова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о переходе нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс». Ранее форвард выступал за уфимский клуб.

«Нэйтан Тодд — качественный игрок, он провёл хороший сезон у нас, многое сделал для «Салавата Юлаева», «Ак Барсу» повезло, что взяли и Тодда, и Александра Хмелевски, и Алексея Пустозёрова. Вырастили их для вас. Используют наши наработки? Тренерский штаб Казани уже сам решит, куда их встроить.

Специально по Нэйтану не работали, не разбирали, но не секрет, что когда играешь целый год с кем-то вместе, то знаешь его сильные и слабые стороны. Ребята примерно знают, что может Тодд, а может он многое», – передаёт слова Козлова корреспондент чемпионата Рустам Имамов.