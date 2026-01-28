Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов — о гостевой победе в «зелёном дерби»: это важно для города и республики

Козлов — о гостевой победе в «зелёном дерби»: это важно для города и республики
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победном матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5)     1:1 Барабанов – 12:23 (5x5)     1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5)     1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5)     2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4)     3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5)     3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)    

«Провели хороший матч, повели в счёте, выходили вперёд. Несмотря на то что соперник сравнял счёт, проявили характер и выиграли в овертайме. Отмечу характер, самоотдачу, работу хоккеистов. Приятно видеть, что ребята выходят на новый уровень, как начинают читать игру. Выиграла команда.

Это важная победа для нас, мы неплохо провели выезд, сами понимаете, насколько важно «зелёное дерби» для Уфы, для города, для республики, для наших болельщиков.

Результат сезонной серии для нас важен, но важнее всего для нашей команды последний матч, и мы его выиграли. Если случится так, что мы сыграем в плей-офф, значит, так, случится как случится, но игр в регулярном чемпионате ещё достаточно и турнирное положение ещё может поменяться», – передаёт слова Козлова корреспондент чемпионата Рустам Имамов.

