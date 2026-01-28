Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов: Евгений Кузнецов ещё не готов, травма не позволила сыграть, но он близко

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) высказался о состоянии травмированного нападающего уфимского клуба Евгения Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5)     1:1 Барабанов – 12:23 (5x5)     1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5)     1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5)     2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4)     3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5)     3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)    

«Визуально в третьем периоде меньше двигались, где-то были больше сконцентрированы на действиях в обороне, чтобы не пропустить контратаку. «Ак Барс» очень сильная команда, чуть-чуть теряешь концентрацию, и они сразу наказывают.

Дин Стюарт ближе всех был готов играть, но его поберегли сегодня, он давно не играл, нужно было потренироваться. Евгений Кузнецов ещё не готов, травма не позволила, но он близко. По Алексею Василевскому, как приедем домой, посмотрим на его состояние. Когда приедет Хо-Сэнг, пока не могу сказать», – передаёт слова Козлова корреспондент чемпионата Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
