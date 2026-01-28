Козлов: Евгений Кузнецов ещё не готов, травма не позволила сыграть, но он близко

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) высказался о состоянии травмированного нападающего уфимского клуба Евгения Кузнецова.

«Визуально в третьем периоде меньше двигались, где-то были больше сконцентрированы на действиях в обороне, чтобы не пропустить контратаку. «Ак Барс» очень сильная команда, чуть-чуть теряешь концентрацию, и они сразу наказывают.

Дин Стюарт ближе всех был готов играть, но его поберегли сегодня, он давно не играл, нужно было потренироваться. Евгений Кузнецов ещё не готов, травма не позволила, но он близко. По Алексею Василевскому, как приедем домой, посмотрим на его состояние. Когда приедет Хо-Сэнг, пока не могу сказать», – передаёт слова Козлова корреспондент чемпионата Рустам Имамов.