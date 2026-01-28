Главный тренер московского «Динамо» назвал причины поражения в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о домашнем поражении во встрече с ЦСКА (2:4).

«Сегодня мы сделали очень много потерь, особенно в средней зоне. Хотели зайти через контроль, а соперник хорошо строился и сразу контратаковал. Во втором периоде соперник нас закрывал, сегодня физически не очень хорошо выглядели. Не смогли пару раз смениться, за что соперник нас наказал. В третьем периоде забили в большинстве, пытались спасти матч, но не хватило силёнок», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре «Динамо» встретится дома с «Северсталью» 30 января. ЦСКА 1 февраля примет на своём льду СКА.