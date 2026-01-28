Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» назвал причины поражения в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» назвал причины поражения в дерби с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о домашнем поражении во встрече с ЦСКА (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5)     1:1 Коваленко (Соркин, Охотюк) – 21:49 (5x5)     1:2 Холлоуэлл (Гурьянов, Коваленко) – 33:37 (5x4)     1:3 Патрихаев – 36:05 (5x5)     2:3 Комтуа (Пыленков, Сикьюра) – 53:25 (5x4)     2:4 Дроздов (Рой, Нестеров) – 59:24 (en)    

«Сегодня мы сделали очень много потерь, особенно в средней зоне. Хотели зайти через контроль, а соперник хорошо строился и сразу контратаковал. Во втором периоде соперник нас закрывал, сегодня физически не очень хорошо выглядели. Не смогли пару раз смениться, за что соперник нас наказал. В третьем периоде забили в большинстве, пытались спасти матч, но не хватило силёнок», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре «Динамо» встретится дома с «Северсталью» 30 января. ЦСКА 1 февраля примет на своём льду СКА.

Комментарии
