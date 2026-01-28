Скидки
Козлов — о проблеме «Динамо»: начнём забивать на тренировках — появится уверенность в игре

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от ЦСКА (2:4) высказался об уверенности лидеров бело-голубых.

– Нет ли у вас ощущения, что лидеры московского «Динамо» полностью утратили уверенность в себе. Перед голом Комтуа было выполнено 16 передач друг другу. Один раз сработало, больше – нет. А в остальном Сикьюра последний раз забивал ещё в прошлом году, Гусев и Уил тоже не забивают.
– Нам бы хотелось, чтобы лидеры, конечно, забивали и вытаскивали такие матчи. Будем работать, будем тренироваться. Уверенность… Уверенность должна приходить. Начнём забивать на тренировках – тогда появится уверенность и в игре, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

