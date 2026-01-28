Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» в домашнем «зелёном дерби»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).
«Часть матча не лучшим образом контролировали шайбу, было много потерь, позволили сопернику провести несколько контратак. После второго периода поправили свою игру. В третьем периоде играли много в зоне атаки, отыграли две шайбы. В овертайме соперник был точнее.
Понимали, что соперник играет активно. Предыдущие матчи складывались так же. Может быть, в решении быстроты не хватало, точных передач. Третий период показал, что мы готовы к такой игре. Идёт процесс – мы решаем свои задачи.
Движение у нас хорошее, по мысли, может быть, есть спешка. Что касается Дальнего Востока, мы готовились к этим матчам и знали своё расписание. Может быть, сегодня было много желания, особенно после поражения от «Сибири». Хотели порадовать болельщиков. Что-то получилось, но овертайм провели неудачно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент чемпионата Рустам Имамов.
