Гатиятулин — о Тодде: для вливания в систему команды потребуется шесть-семь матчей

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о приходе в команду нападающего Нэйтана Тодда.

«Я уже говорил, что для вливания в систему команды требуется от шести до семи матчей. Идёт процесс. Тодд добавил нам дополнительной опции в атаке. Будем искать, где он будет больше пользы приносить. Связка с Хмелевски? Нэйтан провёл только одну тренировку. Решили остановиться на таком сочетании. Повторюсь, процесс идёт, будем искать сочетания.

Козлов сказал, что «Салават Юлаев» готовит игроков для «Ак Барса»? Комментировать высказывания коллеги не буду. Будем смотреть разные сочетания. Возможно, попробуем эту связку. Но они не так много игр провели вместе с «Салавате». Через игры получим информацию, примем решение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент чемпионата Рустам Имамов.