«Хороший парень». Защитник ЦСКА оценил новичка команды Костина

Защитник ЦСКА Иван Патрихаев прокомментировал приход в армейский клуб форварда Клима Костина в результате обмена с «Авангардом».

– Удалось пообщаться с Климом Костиным?

– Да, хороший парень. Думаю, у него в команде всё будет хорошо.

– Понимаете, почему у него не получилось в Омске?

– Нет, не понимаю.

– То есть уверены, здесь всё будет нормально?

– Да, – передаёт слова Патрихаева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В нынешнем чемпионате Костин сыграл за «Авангард» 21 матч и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс».