Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хороший парень». Защитник ЦСКА оценил новичка команды Костина

«Хороший парень». Защитник ЦСКА оценил новичка команды Костина
Комментарии

Защитник ЦСКА Иван Патрихаев прокомментировал приход в армейский клуб форварда Клима Костина в результате обмена с «Авангардом».

– Удалось пообщаться с Климом Костиным?
– Да, хороший парень. Думаю, у него в команде всё будет хорошо.

– Понимаете, почему у него не получилось в Омске?
– Нет, не понимаю.

– То есть уверены, здесь всё будет нормально?
– Да, – передаёт слова Патрихаева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В нынешнем чемпионате Костин сыграл за «Авангард» 21 матч и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс».

Материалы по теме
Официально
«Авангард» обменял нападающего Костина в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android