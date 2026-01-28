Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о Яшкине и Алистрове: никого мы не «упаковывали», они игроки «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал отсутствие в составе казанского клуба форвардов Дмитрия Яшкина и Владимира Алистрова.

«Никого мы «не упаковывали». Яшкин и Алистров – игроки «Ак Барса». Принципы определения состава я озвучивал уже не раз. Здесь такой момент… На Дальнем Востоке их заменили Семён Терехов и Алексей Пустозёров – они хорошо выполнили свою работу. Было бы неправильно их убрать из состава. Проанализируем сегодняшний матч, после чего примем решение по составу на следующую игру.

Много вопросов по поводу Артёма Галимова, в том году забил 35 голов, а сейчас – девять. Что с 35 голами, что с девятью, очков команда набрала столько же. Мы хотим уйти от зависимости одного-двух звеньев, чтобы каждое сочетание приносило пользу. Артём много полезных действий делает, здорово отрабатывает в обороне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент чемпионата Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
