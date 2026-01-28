Сикьюра шипел на Патрихаева, болельщик «Динамо» искал жену. Яркие фото победы ЦСКА

28 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Столичное дерби завершилось победой гостей со счётом 4:2.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт на второй минуте матча открыл нападающий «Динамо» Сергей Артемьев. Во втором периоде трижды отличились гости – шайбы забросили Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл и Иван Патрихаев. На 54-й минуте Макс Комтуа сократил отставание хозяев до минимума. Бело-голубые заменили голкипера шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота, её автором стал Иван Дроздов.