Нападающий «Ак Барса» Дыняк высказался за сокращение матчей «зелёного дерби»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Не хватило, наверное, шайбочки мусорной. Илья Сафонов сегодня две забросил, показал, как это делается. Но есть время разобраться со всем и не повторять больше такие ошибки. Мы знали, какая команда нас ждёт. Это «зелёное дерби», надо к нему относиться более уважительно. Никого сейчас не обвиняю, все ребята молодцы, все выкладывались, но нужно не допускать таких ошибок впредь. Мы уже сыграли все матчи дерби, теперь будем готовиться к следующим.

Игр дерби было очень много, где-то даже я бы убрал парочку. Тем более эти битвы станут более ожесточёнными, если матчей будет поменьше. Но не мы составляем график на сезон. Всегда приятно играть с сильным соперником, где ты растёшь каждый матч, приобретаешь что-то новое. Век живи – век учись», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.