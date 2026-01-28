Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Дыняк высказался за сокращение матчей «зелёного дерби»

Нападающий «Ак Барса» Дыняк высказался за сокращение матчей «зелёного дерби»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5)     1:1 Барабанов – 12:23 (5x5)     1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5)     1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5)     2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4)     3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5)     3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)    

«Не хватило, наверное, шайбочки мусорной. Илья Сафонов сегодня две забросил, показал, как это делается. Но есть время разобраться со всем и не повторять больше такие ошибки. Мы знали, какая команда нас ждёт. Это «зелёное дерби», надо к нему относиться более уважительно. Никого сейчас не обвиняю, все ребята молодцы, все выкладывались, но нужно не допускать таких ошибок впредь. Мы уже сыграли все матчи дерби, теперь будем готовиться к следующим.

Игр дерби было очень много, где-то даже я бы убрал парочку. Тем более эти битвы станут более ожесточёнными, если матчей будет поменьше. Но не мы составляем график на сезон. Всегда приятно играть с сильным соперником, где ты растёшь каждый матч, приобретаешь что-то новое. Век живи – век учись», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

