«Всё заслуженно». Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над московским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победный матч с московским «Динамо» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5)     1:1 Коваленко (Соркин, Охотюк) – 21:49 (5x5)     1:2 Холлоуэлл (Гурьянов, Коваленко) – 33:37 (5x4)     1:3 Патрихаев – 36:05 (5x5)     2:3 Комтуа (Пыленков, Сикьюра) – 53:25 (5x4)     2:4 Дроздов (Рой, Нестеров) – 59:24 (en)    

– В целом парни молодчики. Провели хороший матч. Допускали, скажем так, определённые нюансы, которые давали импульсы такой опытной команде, как «Динамо». Но если в целом рассматривать игру, то всё заслуженно.

– Два из четырёх голов у вас забили защитники. При том, что моментов было достаточно. Как сделать так, чтобы ЦСКА в целом забивал больше? Потому что сегодня было мало чистых шайб.
– Приучаем парней, что всё в игре важно. Фокусируясь на том, кто забивает голы и как, ты только энергию потеряешь. Наша философия такая: я делаю то, во что верю.

– В концовке матча у вас защитники Рой и Нестеров отыграли всё меньшинство. Это такое максимальное доверие им или отсутствие других надёжных защитников в ЦСКА? Отрезок у них получился едва ли не три минуты.
– Можно тут много рассказывать историй. Но доверие нужно заслужить. Нужно забрать. Скажем так, это хороший шанс и мотивация для остальных ребят, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

