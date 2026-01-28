«Всё заслуженно». Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над московским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победный матч с московским «Динамо» (4:2).

– В целом парни молодчики. Провели хороший матч. Допускали, скажем так, определённые нюансы, которые давали импульсы такой опытной команде, как «Динамо». Но если в целом рассматривать игру, то всё заслуженно.

– Два из четырёх голов у вас забили защитники. При том, что моментов было достаточно. Как сделать так, чтобы ЦСКА в целом забивал больше? Потому что сегодня было мало чистых шайб.

– Приучаем парней, что всё в игре важно. Фокусируясь на том, кто забивает голы и как, ты только энергию потеряешь. Наша философия такая: я делаю то, во что верю.

– В концовке матча у вас защитники Рой и Нестеров отыграли всё меньшинство. Это такое максимальное доверие им или отсутствие других надёжных защитников в ЦСКА? Отрезок у них получился едва ли не три минуты.

– Можно тут много рассказывать историй. Но доверие нужно заслужить. Нужно забрать. Скажем так, это хороший шанс и мотивация для остальных ребят, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.