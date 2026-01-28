Воспитанник «Динамо» Патрихаев прокомментировал свою шайбу в ворота бело-голубых
Поделиться
Защитник ЦСКА Иван Патрихаев прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:2), воспитанником которого он является.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5) 1:1 Коваленко (Соркин, Охотюк) – 21:49 (5x5) 1:2 Холлоуэлл (Гурьянов, Коваленко) – 33:37 (5x4) 1:3 Патрихаев – 36:05 (5x5) 2:3 Комтуа (Пыленков, Сикьюра) – 53:25 (5x4) 2:4 Дроздов (Рой, Нестеров) – 59:24 (en)
– Хорошая командная победа, в общем и целом. Второй период выиграли, там уже было полегче, не отдавали этот импульс.
– Ваш гол был очень важен. Как это было? Каково забивать команде, которая вас воспитала?
– Особо не зацикливался. Шайба вылетела – просто попасть по ней надо было, партнёры постарались. Бывшая или не бывшая команда – без разницы, против кого играть.
– Можно сказать, что ЦСКА сыгрался?
– Со временем – да.
– Психологически ваша команда тоже изменилась?
– Думаю, да. Мы стали сильнее, был неудачный отрезок в сезоне, – передаёт слова Патрихаева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2026
-
23:22
-
23:10
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:59
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:41
-
20:26
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03