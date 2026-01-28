Воспитанник «Динамо» Патрихаев прокомментировал свою шайбу в ворота бело-голубых

Защитник ЦСКА Иван Патрихаев прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:2), воспитанником которого он является.

– Хорошая командная победа, в общем и целом. Второй период выиграли, там уже было полегче, не отдавали этот импульс.

– Ваш гол был очень важен. Как это было? Каково забивать команде, которая вас воспитала?

– Особо не зацикливался. Шайба вылетела – просто попасть по ней надо было, партнёры постарались. Бывшая или не бывшая команда – без разницы, против кого играть.

– Можно сказать, что ЦСКА сыгрался?

– Со временем – да.

– Психологически ваша команда тоже изменилась?

– Думаю, да. Мы стали сильнее, был неудачный отрезок в сезоне, – передаёт слова Патрихаева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.