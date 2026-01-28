Скидки
Воспитанник «Динамо» Патрихаев прокомментировал свою шайбу в ворота бело-голубых
Защитник ЦСКА Иван Патрихаев прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:2), воспитанником которого он является.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5)     1:1 Коваленко (Соркин, Охотюк) – 21:49 (5x5)     1:2 Холлоуэлл (Гурьянов, Коваленко) – 33:37 (5x4)     1:3 Патрихаев – 36:05 (5x5)     2:3 Комтуа (Пыленков, Сикьюра) – 53:25 (5x4)     2:4 Дроздов (Рой, Нестеров) – 59:24 (en)    

– Хорошая командная победа, в общем и целом. Второй период выиграли, там уже было полегче, не отдавали этот импульс.

– Ваш гол был очень важен. Как это было? Каково забивать команде, которая вас воспитала?
– Особо не зацикливался. Шайба вылетела – просто попасть по ней надо было, партнёры постарались. Бывшая или не бывшая команда – без разницы, против кого играть.

– Можно сказать, что ЦСКА сыгрался?
– Со временем – да.

– Психологически ваша команда тоже изменилась?
– Думаю, да. Мы стали сильнее, был неудачный отрезок в сезоне, – передаёт слова Патрихаева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

