Сафонов: плохо начали игру, было много ненужных потерь, не хватило реализации

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Плохо начали игру, было много ненужных потерь. Нужно было сыграть попроще и входить в игру через работу. Здорово, что в концовке нашли силы, реализовали моменты и перевели игру в овертайм. Жалко, что не смогли додавить. Не хватило реализации, точного броска.

Сэм (Кирилл Семёнов) хорошо вылезал на ворота, если бы не клюшка вратаря – мог забить. Нужно было агрессивнее лезть на ворота и сыграть острее. Мой дубль? Играл на пятаке, ребята доводили до меня шайбу, забивал. Я должен быть там», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.