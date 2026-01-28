Сафонов: плохо начали игру, было много ненужных потерь, не хватило реализации
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5) 1:1 Барабанов – 12:23 (5x5) 1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5) 1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5) 2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4) 3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5) 3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)
«Плохо начали игру, было много ненужных потерь. Нужно было сыграть попроще и входить в игру через работу. Здорово, что в концовке нашли силы, реализовали моменты и перевели игру в овертайм. Жалко, что не смогли додавить. Не хватило реализации, точного броска.
Сэм (Кирилл Семёнов) хорошо вылезал на ворота, если бы не клюшка вратаря – мог забить. Нужно было агрессивнее лезть на ворота и сыграть острее. Мой дубль? Играл на пятаке, ребята доводили до меня шайбу, забивал. Я должен быть там», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
