Никитин — о Костине: есть такая мудрость: если хочешь иметь будущее, не проклинай прошлое

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал дебют форварда Клима Костина за армейский клуб после его перехода из «Авангарда».

— Оцените дебют Клима Костина. Насколько сильно ему нужно добавлять в физическом состоянии, потому что в «Авангарде» он играл нерегулярно и не получал большого игрового времени.

– Ну вы всё правильно сказали и в целом сами ответили. Игровую практику ничем не заменишь. Команда, партнёры должны помочь ему: объяснить что‑то, подстраховать. Сегодня мы увидели его сильные качества — силовая борьба, характер. Все придёт через игровую практику, её заменить невозможно. Главное, чтобы был жив‑здоров.

– Сегодня он сразу сыграл 16 с половиной минут. Можно ли говорить, что вы искусственно столько ему сразу дали, чтобы он набрал кондиции?

– Сегодня точно не искусственно. Он играл «5 на 5» в своей тройке, в большинстве. Честно говоря, я вчера с ним разговаривал. Как бы у него нет мыслей про «Авангард». Есть такая мудрость: если хочешь иметь будущее, не проклинай прошлое. Он умный парень и сконцентрирован на будущем, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.