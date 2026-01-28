Скидки
Главная Хоккей Новости

Сафонов — о Князеве: Артемий хороший друг, будем поддерживать общение

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о переходе защитника Артемия Князева в московский «Спартак» в результате обмена.

«Увиделись после обмена, поговорили немного. Вчера списывались, написал пост про него в своём телеграм-канале. Команды меняются, но дружба не уходит. Артемий – хороший человек, хороший друг, будем поддерживать общение», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, 25-летний Артемий Князев за «Ак Барс» провёл 21 игру, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. За «Спартак» игрок обороны сыграл один матч без набранных очков.

