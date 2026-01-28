Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА — о визе новичка команды: эта ситуация нам не подвластна

Главный тренер ЦСКА — о визе новичка команды: эта ситуация нам не подвластна
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос о подготовке документов новичка армейского клуба защитника Ника Эберта.

— Есть ли какие‑то подвижки по визе Эберта?
— Эта ситуация нам не подвластна. Мы созваниваемся с ним, Юшкевич объяснил ему требования и в каком он должен быть физическом состоянии. Тут то же самое, если он будет готов играть, значит, будет играть, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Игрок обороны перешёл в ЦСКА 24 января 2026 года. Эберт в общей сложности провёл 156 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, набрав 82 (30+52) очка. ЦСКА с 60 очками после 51 матча занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Никитин — о Костине: есть такая мудрость: если хочешь иметь будущее, не проклинай прошлое
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android