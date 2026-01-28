Главный тренер ЦСКА — о визе новичка команды: эта ситуация нам не подвластна

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос о подготовке документов новичка армейского клуба защитника Ника Эберта.

— Есть ли какие‑то подвижки по визе Эберта?

— Эта ситуация нам не подвластна. Мы созваниваемся с ним, Юшкевич объяснил ему требования и в каком он должен быть физическом состоянии. Тут то же самое, если он будет готов играть, значит, будет играть, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Игрок обороны перешёл в ЦСКА 24 января 2026 года. Эберт в общей сложности провёл 156 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, набрав 82 (30+52) очка. ЦСКА с 60 очками после 51 матча занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.