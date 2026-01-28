Экс-форвард «Автомобилиста» Волк подписал контракт с клубом чемпионата Швейцарии

Бывший нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии, где заключил контракт с хоккейным клубом «Лугано». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Кёртис отыграл в Екатеринбурге три с половиной года. В 2024 году завоевал с «Автомобилистом» бронзовые медали чемпионата КХЛ и чемпионата России. В общей сложности Волк провёл 185 матчей за «Автомобилист». В этих встречах нападающий набрал 101 очко, забросив 36 шайб и отдав 65 результативных передач.

Кроме «Автомобилиста», 32-летний нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Барыс». Кёртис Волк также играл за национальную команду Казахстана.