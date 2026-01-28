«Ребята хотели сделать подарок». Барков — о победе «Спартака» в день рождения сына Жамнова

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победный матч с «Ладой» (6:2). Напомним, наставник красно-белых Алексей Жамнов отсутствовал на игре из-за рождения сына.
«Пользуясь случаем, поздравим Алексея Юрьевича Жамнова с рождением ребёнка, сына долгожданного. Думаю, что ребята хотели сделать ему подарок, старались, стремились к этому. Горели, было видно.
Что касается игры: в принципе, мы начали хорошо. Контролировали ход игры, забили голы, какие нам нужны были. И в дальнейшем, за исключением мелких огрехов, контролировали ход игры. В концовке нам забили высоко поднятой клюшкой, это же не гол, правильно. Потому что у нас тоже гол коньком не засчитали. Думаю, что нам пришлось много играть в большинстве и в какой-то момент пришло какое-то расслабление у ребят. Наигрались в большинстве, а тут пришлось играть и в меньшинстве, и «5 на 5», когда соперник использовал свои последние козыри. Так игра сложилась, но, в принципе, в дальнейшем всё было нормально. Мы сделали выводы из второй шайбы и дальше контролировали», — цитирует Баркова сайт КХЛ.
