«Ребята хотели сделать подарок». Барков — о победе «Спартака» в день рождения сына Жамнова

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победный матч с «Ладой» (6:2). Напомним, наставник красно-белых Алексей Жамнов отсутствовал на игре из-за рождения сына.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Коростелёв – 05:32 (5x5)     2:0 Порядин (Ружичка, Морозов) – 14:43 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Михайлов) – 22:43 (5x4)     3:1 Рубцов (Гутик, Ружичка) – 25:34 (5x4)     4:1 Коростелёв (Кин, Коротких) – 28:05 (5x3)     4:2 Земчёнок (Макаров, Кугрышев) – 50:26 (5x5)     5:2 Локхарт (Мальцев, Орлов) – 57:58 (5x5)     6:2 Беляев (Пивчулин, Мансуров) – 58:46 (5x5)    

«Пользуясь случаем, поздравим Алексея Юрьевича Жамнова с рождением ребёнка, сына долгожданного. Думаю, что ребята хотели сделать ему подарок, старались, стремились к этому. Горели, было видно.

Что касается игры: в принципе, мы начали хорошо. Контролировали ход игры, забили голы, какие нам нужны были. И в дальнейшем, за исключением мелких огрехов, контролировали ход игры. В концовке нам забили высоко поднятой клюшкой, это же не гол, правильно. Потому что у нас тоже гол коньком не засчитали. Думаю, что нам пришлось много играть в большинстве и в какой-то момент пришло какое-то расслабление у ребят. Наигрались в большинстве, а тут пришлось играть и в меньшинстве, и «5 на 5», когда соперник использовал свои последние козыри. Так игра сложилась, но, в принципе, в дальнейшем всё было нормально. Мы сделали выводы из второй шайбы и дальше контролировали», — цитирует Баркова сайт КХЛ.

Фото
Жамнов отсутствует на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына
