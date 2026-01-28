Скидки
Главная Хоккей Новости

Козырев ответил на вопрос, готова ли «Северсталь» к большим вызовам в Кубке Гагарина

Козырев ответил на вопрос, готова ли «Северсталь» к большим вызовам в Кубке Гагарина
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог победного матча с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) и ответил на вопрос о возможном выступлении команды в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Яремчук (Виноградов, Принс) – 28:29 (5x5)     1:1 Думбадзе (Давыдов) – 32:08 (5x5)     1:2 Чефанов (Абросимов, Лишка) – 48:10 (5x5)     2:2 Виноградов (Атанасов) – 49:16 (5x4)     2:3 Скоренов (Иванцов, Грегуар) – 63:32 (3x3)    

— Хорошая игра, на высоких скоростях. В концовке мы были успешнее, чем соперник.

— Было интересно увидеть ваши эмоции после победного гола в овертайме. Настолько было важно победить в седьмой раз в Нижнем Новгороде?
— Не далее, как в прошлой игре, которую мы выиграли в овертайме, были идентичные эмоции. Просто радовался за команду.

— Седьмая победа подряд в Нижнем Новгороде – что это? Настолько вам понятно «Торпедо», что вы выигрываете и выигрываете в Нижнем Новгороде?
— Нет. Мы играем от матча к матчу. За статистикой такой мы не следим. Нам важна сама игра, само содержание игры, рисунок игры.

— Третий матч с «Торпедо». Корректировали, вспоминая матч 7:6, который случился совсем недавно в Череповце?
— Безусловно. Да. Есть моменты, которые мы корректировали, на которых мы акцентировали внимание. Детали, чтобы ребята понимали, что нужно будет делать на льду.

— Несмотря на то что было игровое преимущество у «Северстали», сочетания троек постоянно менялись. Или это ситуативно так выходило?
— Да, у нас сочетания менялись. Это связано с тем, что мы играли в 13 нападающих. Мы всем давали возможность играть. Были задействованы все 13 нападающих. Плюс ко всему семь защитников. Они тоже, понятно, в одних парах не играют. Они играют в разных сочетаниях.

— Чувствуется, что команда уже готова к большим вызовам и большому пути в плей-офф?
— Мы играем от матча к матчу. Ещё играть достаточно долго. Нас волнует именно сама игра. Мы пытаемся её улучшать, что мы и делаем. Что-то получается, что-то не получается. Но мы, думаю, движемся вперёд, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

