Козырев ответил на вопрос, готова ли «Северсталь» к большим вызовам в Кубке Гагарина

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог победного матча с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) и ответил на вопрос о возможном выступлении команды в плей-офф.

— Хорошая игра, на высоких скоростях. В концовке мы были успешнее, чем соперник.

— Было интересно увидеть ваши эмоции после победного гола в овертайме. Настолько было важно победить в седьмой раз в Нижнем Новгороде?

— Не далее, как в прошлой игре, которую мы выиграли в овертайме, были идентичные эмоции. Просто радовался за команду.

— Седьмая победа подряд в Нижнем Новгороде – что это? Настолько вам понятно «Торпедо», что вы выигрываете и выигрываете в Нижнем Новгороде?

— Нет. Мы играем от матча к матчу. За статистикой такой мы не следим. Нам важна сама игра, само содержание игры, рисунок игры.

— Третий матч с «Торпедо». Корректировали, вспоминая матч 7:6, который случился совсем недавно в Череповце?

— Безусловно. Да. Есть моменты, которые мы корректировали, на которых мы акцентировали внимание. Детали, чтобы ребята понимали, что нужно будет делать на льду.

— Несмотря на то что было игровое преимущество у «Северстали», сочетания троек постоянно менялись. Или это ситуативно так выходило?

— Да, у нас сочетания менялись. Это связано с тем, что мы играли в 13 нападающих. Мы всем давали возможность играть. Были задействованы все 13 нападающих. Плюс ко всему семь защитников. Они тоже, понятно, в одних парах не играют. Они играют в разных сочетаниях.

— Чувствуется, что команда уже готова к большим вызовам и большому пути в плей-офф?

— Мы играем от матча к матчу. Ещё играть достаточно долго. Нас волнует именно сама игра. Мы пытаемся её улучшать, что мы и делаем. Что-то получается, что-то не получается. Но мы, думаю, движемся вперёд, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».