Результаты матчей КХЛ на 28 января 2026 года

Сегодня, 28 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 января 2026 года:

«Барыс»– «Адмирал» — 2:5.
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» — 3:4 ОТ;
«Динамо» М – ЦСКА — 2:4.
«Торпедо» – «Северсталь» — 2:3 ОТ;
«Спартак» – «Лада» — 6:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 69 очками после 51 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр.

