Холлоуэлл: ЦСКА — очень профессиональный клуб, не соответствуешь стандартам — не играешь

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл высказался о победной встрече с московским «Динамо» (4:2).

«Пока я забиваю здесь только в большинстве. Это был важный гол для команды, и я рад, что нам удалось победить.

В большинстве мы играем двумя разными бригадами. Это отличается от того, как играют в Северной Америке, там обычно выходит одна бригада. Но я рад, что мне доверяют это место, и я хочу добиваться максимума каждый раз, как получаю такой шанс.

ЦСКА – очень профессиональный клуб. Здесь есть стандарты, которым необходимо соответствовать. Неважно, играешь ты в первом или четвёртом звене. Если не соответствуешь стандартам, не будешь играть.

У нас есть система игры, которой надо придерживаться, и оборона на первом месте, но, когда у защитников есть возможность подключаться в атаку, мы можем это делать. Я некрупный парень, поэтому Дмитрий Юшкевич просит меня играть от своих сильных сторон, которые мне известны. Я должен быть быстрым, первым успевать к шайбе и доставлять её нападающим», — цитирует Холлоуэлла пресс-служба ЦСКА.