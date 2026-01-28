Скидки
Хоккей

Холлоуэлл: ЦСКА — очень профессиональный клуб, не соответствуешь стандартам — не играешь

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл высказался о победной встрече с московским «Динамо» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5)     1:1 Коваленко (Соркин, Охотюк) – 21:49 (5x5)     1:2 Холлоуэлл (Гурьянов, Коваленко) – 33:37 (5x4)     1:3 Патрихаев – 36:05 (5x5)     2:3 Комтуа (Пыленков, Сикьюра) – 53:25 (5x4)     2:4 Дроздов (Рой, Нестеров) – 59:24 (en)    

«Пока я забиваю здесь только в большинстве. Это был важный гол для команды, и я рад, что нам удалось победить.

В большинстве мы играем двумя разными бригадами. Это отличается от того, как играют в Северной Америке, там обычно выходит одна бригада. Но я рад, что мне доверяют это место, и я хочу добиваться максимума каждый раз, как получаю такой шанс.

ЦСКА – очень профессиональный клуб. Здесь есть стандарты, которым необходимо соответствовать. Неважно, играешь ты в первом или четвёртом звене. Если не соответствуешь стандартам, не будешь играть.

У нас есть система игры, которой надо придерживаться, и оборона на первом месте, но, когда у защитников есть возможность подключаться в атаку, мы можем это делать. Я некрупный парень, поэтому Дмитрий Юшкевич просит меня играть от своих сильных сторон, которые мне известны. Я должен быть быстрым, первым успевать к шайбе и доставлять её нападающим», — цитирует Холлоуэлла пресс-служба ЦСКА.

