Результаты матчей ВХЛ на 28 января 2026 года

Сегодня, 28 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 января 2026 года:

ЦСК ВВС – «Рязань-ВДВ» — 3:5;

«Барс» – «Дизель» — 1:2 ОТ;

«Нефтяник» – АКМ — 2:1;

СКА-ВМФ – «Торос» — 4:2;

«Динамо» Спб – «Ижсталь» — 1:3;

«Олимпия» – ХК «Норильск» — 2:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 80 очков в 47 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (67 очков в 44 играх).