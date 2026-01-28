Результаты матчей МХЛ на 28 января 2026 года

Сегодня, 28 января, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 28 января 2026 года:

«Снежные Барсы» – МХК «Молот» — 2:4;

«АКМ-Юниор» – «Крылья Советов» — 2:1 Б;

МХК «Атлант» – «Красная Армия» — 3:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.