Инсайдер НХЛ раскрыл причину, по которой Панарин не сыграет за «Рейнджерс» до Олимпиады

Журналист и инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиот Фридман на своей странице в соцсети X объявил, что российской нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за клуб в матчах лиги до паузы на Олимпийские игры в Италии.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палат (Хольмстрём, Шефер) – 14:59 (pp)     2:0 Хольмстрём (Деанджело, Пажо) – 16:10     2:1 Зибанеджад (Миллер, Гавриков) – 18:04 (pp)    

«Артемий Панарин не сыграет за «Рейнджерс» в грядущем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» по причинам, связанным с ротацией состава. Ожидается, что он не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не поменяется», — написал Фридман на своей странице в X.

Напомним, до Олимпийских игр в Италии «Рейнджерс» должен провести четыре матча. В гостях и дома с «Айлендерс», а также на выезде с «Питтсбург Пингвинз» и на своём льду с «Каролиной Харрикейнз». Ранее в СМИ сообщалось, что Панарин может быть обменян в другие клубы НХЛ до дедлайна, так как его контракт с командой из Нью-Йорка заканчивается летом 2026 года без возможности продления соглашения.

34-летний форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

