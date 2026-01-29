Гладиатор приставал к болельщикам, Ice Girl отвлекала судью. Яркие кадры победы «Спартака»

28 января в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Лада» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе «Спартака» дубль оформил Никита Коростелёв, по шайбе забросили Павел Порядин, Герман Рубцов, Люк Локхарт и Александр Беляев. В составе «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян и Артём Земчёнок.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустил матч с «Ладой» из-за рождения сына. Игрой красно-белых руководил Александр Барков.