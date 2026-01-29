Скидки
Овечкин до одного очка сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб

Овечкин до одного очка сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1668) отстаёт всего на одно очко от показателя Уэйна Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и близок к тому, чтобы выйти на пятое место по количеству очков, набранных за один клуб, в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:5).

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 54 встречах, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.

В следующей встрече регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз». Матч состоится 30 января, начало – 3:30 мск.

