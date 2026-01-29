Овечкин вплотную приблизился к Дионну в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до одного очка сократил отставание Марселя Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф.

Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:5).

в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1815-е очко за карьеру в лиге и занимает 11-е место. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ.

Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с 3257 очками.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 54 встречах, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.