Овечкин вплотную приблизился к Дионну в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до одного очка сократил отставание Марселя Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф.
Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:5).
в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1815-е очко за карьеру в лиге и занимает 11-е место. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ.
Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с 3257 очками.
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 54 встречах, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.
- 29 января 2026
-
04:50
-
03:30
-
02:54
- 28 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:22
-
23:10
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:59
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:34
-
21:30
-
20:57