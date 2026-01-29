Гол+пас Палата в первой игре после обмена помогли «Айлендерс» победить в дерби «Рейнджерс»
Поделиться
В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершилось дерби Нью-Йорка — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палат (Хольмстрём, Шефер) – 14:59 (pp) 2:0 Хольмстрём (Деанджело, Пажо) – 16:10 2:1 Зибанеджад (Миллер, Гавриков) – 18:04 (pp) 3:1 Барзал – 33:12 (pp) 4:1 Пажо (Гэткомб, Маклин) – 33:59 4:2 Рэддиш (Лаба, Борген) – 35:42 5:2 Хейнеман (Пелеч, Палат) – 39:12
Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе.
В составе «островитян» голом и результативной передачей в своей первой игре после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз» на Максима Цыплакова отметился чешский нападающий Ондржей Палат. Авторами остальных шайб «Айлендерс» стали Симон Хольмстрём, Мэтью Барзал, Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман. За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Тейлор Рэддиш.
Комментарии
- 29 января 2026
-
06:15
-
06:10
-
05:47
-
04:50
-
03:30
-
02:54
- 28 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:22
-
23:10
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:59
-
21:55
-
21:52
-
21:49