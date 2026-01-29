Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 29 января 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол+пас Палата в первой игре после обмена помогли «Айлендерс» победить в дерби «Рейнджерс»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершилось дерби Нью-Йорка — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палат (Хольмстрём, Шефер) – 14:59 (pp)     2:0 Хольмстрём (Деанджело, Пажо) – 16:10     2:1 Зибанеджад (Миллер, Гавриков) – 18:04 (pp)     3:1 Барзал – 33:12 (pp)     4:1 Пажо (Гэткомб, Маклин) – 33:59     4:2 Рэддиш (Лаба, Борген) – 35:42     5:2 Хейнеман (Пелеч, Палат) – 39:12    

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе.

В составе «островитян» голом и результативной передачей в своей первой игре после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз» на Максима Цыплакова отметился чешский нападающий Ондржей Палат. Авторами остальных шайб «Айлендерс» стали Симон Хольмстрём, Мэтью Барзал, Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман. За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Тейлор Рэддиш.

