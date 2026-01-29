Гол+пас Палата в первой игре после обмена помогли «Айлендерс» победить в дерби «Рейнджерс»

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершилось дерби Нью-Йорка — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе.

В составе «островитян» голом и результативной передачей в своей первой игре после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз» на Максима Цыплакова отметился чешский нападающий Ондржей Палат. Авторами остальных шайб «Айлендерс» стали Симон Хольмстрём, Мэтью Барзал, Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман. За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Тейлор Рэддиш.