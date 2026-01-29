Шайба Марченко помогла «Коламбусу» одолеть «Филадельфию» с решающими голами в концовке

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой. Его одноклубники форвард Дмитрий Воронков и защитники Иван Проворов и Егор Замула очков не набрали, как и нападающие «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин.

Авторами остальных голов «Блю Джекетс» стали Чарли Койл, Эрик Гудбрансон, Шон Монахан, забросивший победную шайбу на 57-й минуте игры, а также поразивший пустые ворота Мэтью Оливье. У гостей хет-трик оформил Трэвис Конечны.