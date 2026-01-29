Шайба Марченко помогла «Коламбусу» одолеть «Филадельфию» с решающими голами в концовке
Поделиться
В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Койл (Оливье, Веренски) – 00:38 1:1 Конечны (Йорк, Юульсен) – 09:03 2:1 Марченко – 19:40 3:1 Гудбрансон (Силлинджер, Койл) – 21:58 3:2 Конечны (Дворак, Драйсдейл) – 44:08 3:3 Конечны (Санхайм) – 55:14 4:3 Монахан (Сиверсон, Джонсон) – 56:32 5:3 Оливье (Силлинджер) – 58:54
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой. Его одноклубники форвард Дмитрий Воронков и защитники Иван Проворов и Егор Замула очков не набрали, как и нападающие «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин.
Авторами остальных голов «Блю Джекетс» стали Чарли Койл, Эрик Гудбрансон, Шон Монахан, забросивший победную шайбу на 57-й минуте игры, а также поразивший пустые ворота Мэтью Оливье. У гостей хет-трик оформил Трэвис Конечны.
