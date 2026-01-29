Гол Ничушкина не помог лидеру НХЛ «Колорадо» победить в матче с «Оттавой». У Зуба — 2 паса

Утром 29 января столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча в канадском «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу канадской команды.

В составе победителей голами отличились Ник Казинс, Ридли Грейг, Клод Жиру, Брэди Ткачук и Тим Штюцле (1+1). Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с двумя результативными передачами. У гостей забивали Паркер Келли и российский форвард Валерий Ничушкин. Другой россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал.

«Оттава» набрала 57 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» остался с 79 очками, однако продолжает уверенно лидировать на Западе.

