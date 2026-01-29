Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Колорадо Эвеланш, результат матча 29 января 2025, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Ничушкин, Зуб

Гол Ничушкина не помог лидеру НХЛ «Колорадо» победить в матче с «Оттавой». У Зуба — 2 паса
Комментарии

Утром 29 января столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча в канадском «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу канадской команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Казинс (Зуб, Штюцле) – 23:21     1:1 Келли (Нельсон, Миддлтон) – 34:05     2:1 Грейг (Клевен, Спенс) – 34:22     3:1 Жиру (Батерсон, Дженсен) – 42:06     3:2 Ничушкин (Друри) – 43:30     4:2 Ткачук (Сандерсон) – 57:44     5:2 Штюцле (Шабо, Зуб) – 58:53    

В составе победителей голами отличились Ник Казинс, Ридли Грейг, Клод Жиру, Брэди Ткачук и Тим Штюцле (1+1). Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с двумя результативными передачами. У гостей забивали Паркер Келли и российский форвард Валерий Ничушкин. Другой россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал.

«Оттава» набрала 57 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» остался с 79 очками, однако продолжает уверенно лидировать на Западе.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» одолеть «Филадельфию» с решающими голами в концовке

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android