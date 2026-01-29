Гол Ничушкина не помог лидеру НХЛ «Колорадо» победить в матче с «Оттавой». У Зуба — 2 паса
Утром 29 января столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча в канадском «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу канадской команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Казинс (Зуб, Штюцле) – 23:21 1:1 Келли (Нельсон, Миддлтон) – 34:05 2:1 Грейг (Клевен, Спенс) – 34:22 3:1 Жиру (Батерсон, Дженсен) – 42:06 3:2 Ничушкин (Друри) – 43:30 4:2 Ткачук (Сандерсон) – 57:44 5:2 Штюцле (Шабо, Зуб) – 58:53
В составе победителей голами отличились Ник Казинс, Ридли Грейг, Клод Жиру, Брэди Ткачук и Тим Штюцле (1+1). Российский защитник Артём Зуб завершил встречу с двумя результативными передачами. У гостей забивали Паркер Келли и российский форвард Валерий Ничушкин. Другой россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал.
«Оттава» набрала 57 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» остался с 79 очками, однако продолжает уверенно лидировать на Западе.
