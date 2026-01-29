Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс»

Стало известно условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс»
Комментарии

Известный инсайдер по Национальной хоккейной лиге Крис Джонстон из TSN, ссылаясь на источники, сообщил, что российский нападающий Артемий Панарин готов рассмотреть обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» лишь при условии согласования продления контракта с новым клубом.

Ранее стало известно, что 34-летний Панарин не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не изменится. Отмечается, что клуб мог вывести игрока из состава, чтобы защитить от травм перед обменом.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ раскрыл причину, по которой Панарин не сыграет за «Рейнджерс» до Олимпиады

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android