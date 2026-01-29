Стало известно условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс»

Известный инсайдер по Национальной хоккейной лиге Крис Джонстон из TSN, ссылаясь на источники, сообщил, что российский нападающий Артемий Панарин готов рассмотреть обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» лишь при условии согласования продления контракта с новым клубом.

Ранее стало известно, что 34-летний Панарин не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не изменится. Отмечается, что клуб мог вывести игрока из состава, чтобы защитить от травм перед обменом.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

