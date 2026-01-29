В ночь на 29 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 29 января 2026 года:
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Филадельфия Флайерз» — 5:3;
«Оттава Сенаторз» – «Колорадо Эвеланш» — 5:2.
Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 70 очками после 51 матча возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 79 очками после 51 игры.