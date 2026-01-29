Палат поделился эмоциями от успешного дебюта за «Айлендерс» в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Ондржей Палат поделился эмоциями от дебютного матча за клуб с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2), в котором форвард отметился голом и результативной передачей.

«Я чувствовал себя довольно хорошо. Система игры довольно понятная, но есть куда стремиться. Чем больше игр я сыграю, тем увереннее буду себя чувствовать. Думаю, в первой игре мы выглядели хорошо. Отличная игра всей команды. Даже если бы я не забил, я думаю, вся команда сыграла хорошо. И отличная игра против «Рейнджерс», нам просто нужно повторить это завтра», — цитирует Палата пресс-служба клуба.

