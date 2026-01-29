Палат поделился эмоциями от успешного дебюта за «Айлендерс» в матче с «Рейнджерс»
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Ондржей Палат поделился эмоциями от дебютного матча за клуб с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2), в котором форвард отметился голом и результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палат (Хольмстрём, Шефер) – 14:59 (pp) 2:0 Хольмстрём (Деанджело, Пажо) – 16:10 2:1 Зибанеджад (Миллер, Гавриков) – 18:04 (pp) 3:1 Барзал – 33:12 (pp) 4:1 Пажо (Гэткомб, Маклин) – 33:59 4:2 Рэддиш (Лаба, Борген) – 35:42 5:2 Хейнеман (Пелеч, Палат) – 39:12
«Я чувствовал себя довольно хорошо. Система игры довольно понятная, но есть куда стремиться. Чем больше игр я сыграю, тем увереннее буду себя чувствовать. Думаю, в первой игре мы выглядели хорошо. Отличная игра всей команды. Даже если бы я не забил, я думаю, вся команда сыграла хорошо. И отличная игра против «Рейнджерс», нам просто нужно повторить это завтра», — цитирует Палата пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
