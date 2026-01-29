Расписание матчей КХЛ на 29 января 2026 года

Сегодня, 29 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 29 января 2026 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Автомобилист»;

15:30. «Сибирь» – «Динамо» Мн;

16:30. «Авангард» – «Трактор»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – ХК «Сочи».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 69 очками после 51 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр.