Расписание матчей МХЛ на 29 января 2026 года

Сегодня, 29 января, состоятся восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 января 2026 года:

19:00. «Кузнецкие Медведи» – «Ладья»;

19:00. «Белые Медведи» – «Мамонты Югры»;

19:00. «Стальные Лисы» – «Авто»;

19:00. «Снежные Барсы» – МХК «Молот»;

19:00. «Академия Михайлова» – «СКА-1946»;

19:00. «Капитан» – МХК «Спартак МАХ»;

19:00. МХК «Динамо» М – МХК «Динамо» Спб;

19:00. «Академия СКА» – «Алмаз».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.