Капитан «Салавата Юлаева» Панин высказался о победе в «зелёном дерби» в Казани

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о победе в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в Казани.

– Виктор Николаевич Козлов отдельно отметил, насколько важна победа на выезде в «зелёном дерби» для всей Уфы, всего Башкортостана. Действительно, это был особый матч?

– Разумеется, это важная победа для всех нас, для республики, для болельщиков, для турнирной таблицы, для команды в целом. Такой матч вытащить, получить положительные эмоции. Думаю, в Башкортостане теперь мини-праздник, всех хочу поздравить с успехом, спасибо за поддержку.

– Есть шанс, что команды встретятся друг с другом в плей-офф. Как смотрите на эту перспективу?

– Мы не загадываем, всё зависит от положения в турнирной таблице, как сформируются пары. Сложится ситуация нужным образом – значит, увидимся, не сложится – где-то всё равно встретимся. Хотелось бы, наверное, не сразу на старте плей-офф встречаться, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

