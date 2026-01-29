Скидки
Капитан «Салавата Юлаева» Панин высказался о победе в «зелёном дерби» в Казани

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о победе в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5)     1:1 Барабанов – 12:23 (5x5)     1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5)     1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5)     2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4)     3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5)     3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)    

– Виктор Николаевич Козлов отдельно отметил, насколько важна победа на выезде в «зелёном дерби» для всей Уфы, всего Башкортостана. Действительно, это был особый матч?
– Разумеется, это важная победа для всех нас, для республики, для болельщиков, для турнирной таблицы, для команды в целом. Такой матч вытащить, получить положительные эмоции. Думаю, в Башкортостане теперь мини-праздник, всех хочу поздравить с успехом, спасибо за поддержку.

– Есть шанс, что команды встретятся друг с другом в плей-офф. Как смотрите на эту перспективу?
– Мы не загадываем, всё зависит от положения в турнирной таблице, как сформируются пары. Сложится ситуация нужным образом – значит, увидимся, не сложится – где-то всё равно встретимся. Хотелось бы, наверное, не сразу на старте плей-офф встречаться, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Новости. Хоккей
