Главная Хоккей Новости

Карпухин — о «Салавате Юлаеве»: соперник высоко строит свою оборону

Карпухин — о «Салавате Юлаеве»: соперник высоко строит свою оборону
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5)     1:1 Барабанов – 12:23 (5x5)     1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5)     1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5)     2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4)     3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5)     3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)    

«Не очень хорошо начали, два периода просто ничего практически не получалось, много потерь в средней зоне, на входе в чужую зону.

Соперник высоко строит свою оборону, нам нужно было забрасывать её туда, мы хотели больше заходить с контролем шайбы, отсюда много было обрезов, контратак на наши ворота, соперник за счёт этого забил три шайбы.

Хорошо, что в третьем периоде смогли перестроиться, забить рабочие голы, в овертайме сопернику чуть больше повезло», – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Новости. Хоккей
