Карпухин — о «Салавате Юлаеве»: соперник высоко строит свою оборону

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Не очень хорошо начали, два периода просто ничего практически не получалось, много потерь в средней зоне, на входе в чужую зону.

Соперник высоко строит свою оборону, нам нужно было забрасывать её туда, мы хотели больше заходить с контролем шайбы, отсюда много было обрезов, контратак на наши ворота, соперник за счёт этого забил три шайбы.

Хорошо, что в третьем периоде смогли перестроиться, забить рабочие голы, в овертайме сопернику чуть больше повезло», – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.