«Сан-Хосе» интересуется обменом нападающего Артемия Панарина — SJHN

Журналист San Jose Hockey Now Шен Пенг сообщил, что «Сан-Хосе Шаркс» интересуется российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Сообщается, что россиянин готов подписать с «акулами» новый контракт сразу после обмена.

Ранее стало известно, что 34-летний Панарин не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не изменится. Отмечается, что клуб мог вывести игрока из состава, чтобы защитить от травм перед обменом.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.