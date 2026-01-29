Скидки
Панин — о возможном завершении карьеры: прошлый сезон был очень тяжёлым

Панин — о возможном завершении карьеры: прошлый сезон был очень тяжёлым
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что хочет продолжить игровую карьеру в следующем сезоне. Ранее 40-летний хоккеист заявлял, что текущей сезон станет для него последним в карьере.

– И всё-таки, если можно всё-таки сказать что-то конкретное, нельзя пока сказать, будете продолжать карьеру в следующем сезоне или нет?
– Хочется! Что-то я так втянулся.

– Летом была информация, что это ваш последний сезон.
– Это тема для отдельного большого разговора, какие мысли и эмоции меня посещали, почему вообще появилась такая информация.

– На эмоциях сказали? А сейчас втянулись в процесс.
– Прошлый сезон был очень тяжёлым эмоционально. Меня подвымотало банально, тяжело было, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»:
«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»
Эксклюзив
«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»
