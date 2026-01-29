Панин — о возможном завершении карьеры: прошлый сезон был очень тяжёлым

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что хочет продолжить игровую карьеру в следующем сезоне. Ранее 40-летний хоккеист заявлял, что текущей сезон станет для него последним в карьере.

– И всё-таки, если можно всё-таки сказать что-то конкретное, нельзя пока сказать, будете продолжать карьеру в следующем сезоне или нет?

– Хочется! Что-то я так втянулся.

– Летом была информация, что это ваш последний сезон.

– Это тема для отдельного большого разговора, какие мысли и эмоции меня посещали, почему вообще появилась такая информация.

– На эмоциях сказали? А сейчас втянулись в процесс.

– Прошлый сезон был очень тяжёлым эмоционально. Меня подвымотало банально, тяжело было, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.