Главная Хоккей Новости

Тренер «Рейнджерс»: Панарин — один из лучших игроков своего поколения, его сложно заменить

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан назвал российского нападающего Артемия Панарина одним из лучших игроков команды. Россиянин был выведен из состава команды для подготовки к обмену в другой клуб.

«Панарин — потрясающий игрок и отличный товарищ по команде, он дружит со многими ребятами в раздевалке. Это влияет на ребят. Очевидно, Панарин — один из лучших игроков «Рейнджерс» своего поколения, и его нелегко заменить, особенно в составе, все это понимают», — цитирует Салливана пресс‑служба клуба.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

