Карпухин: с «Сибирью» мы доминировали весь матч, по содержанию игры были лучше

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о поражениях в матче с «Сибирью» (2:3 Б) и «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Мы каждый матч играем на победу, конечно, неприятно проигрывать. С «Сибирью» особенно было неприятно, доминировали весь матч, по броскам серьёзно перебросали, по содержанию игры мы были лучше и должны были спокойно забирать свои два очка. Но проиграли, как мне кажется, сами себе. С «Салаватом Юлаевым» два периода непонятно чем занимались, создали себе сложности, которые потом решали, в третьем периоде реабилитировались, но в овертайме ошиблись, не повезло», – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.