Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин оценил работу клуба на трансферном рынке

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин положительно оценил работу казанского клуба на трансферном рынке.

«Лямкин как будто бы и не уходил, хорошее движение, он без работы не сидел, тренировался, здорово выглядел. Что касается Нэйтана Тодда, то мне сложно сказать что-то по нападающим, но в целом, как мне кажется, он неплохо выглядит. Определённый период адаптации — он всё равно присутствует, чтобы так раз — и в моменте всё получилось, в новой команде нужно адаптироваться, пока подождём.

В целом, как мне кажется, мы достаточно неплохо укомплектованы сейчас, сильный состав, много характерных ребят. Это радует, радует, что с таким сильным составом пойдём дальше, в решающую часть чемпионата», – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

