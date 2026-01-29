Карпухин — о Тодде: хорошее усиление, поприветствовал его, но английский особо не знаю

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал приход в команду нападающего Нэйтана Тодда.

«Тодд – это хорошее усиление, мы его знаем, ещё по Уфе его помню, в «Спартаке» хорошо выступал. Пацанам, которые ушли, только удачи, руки пожали. Возможно, им будет так даже лучше.

Жалко, конечно, что так получилось, но и Тодд – хорошее приобретение. Это наша профессия. Пообщаться? Да я английский не знаю особо, только поприветствовал. Если что, на пальцах что-то объясню, если будут какие-то вопросы.

Проблем с коммуникацией никаких нет, в каждой команде есть иностранцы, общаемся через переводчика, пацанов, кто знает английский», – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.