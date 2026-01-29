Алексей Жамнов пропустит несколько матчей «Спартака» по медицинским причинам

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что главный тренер Алексей Жамнов пропустит несколько матчей команды по медицинским причинам.

«Обращаем внимание, что в ближайших матчах главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов по запланированным медицинским причинам будет отсутствовать на скамейке команды. Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Ближайшие три матча красно-белые проведут со СКА, «Северсталью» и «Локомотивом».