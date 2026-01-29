Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов пропустит несколько матчей «Спартака» по медицинским причинам

Алексей Жамнов пропустит несколько матчей «Спартака» по медицинским причинам
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что главный тренер Алексей Жамнов пропустит несколько матчей команды по медицинским причинам.

«Обращаем внимание, что в ближайших матчах главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов по запланированным медицинским причинам будет отсутствовать на скамейке команды. Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Ближайшие три матча красно-белые проведут со СКА, «Северсталью» и «Локомотивом».

Материалы по теме
Фото
Жамнов отсутствует на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android