«Довольно странное чувство». Трочек — об отсутствии Панарина в составе «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек поделился эмоциями от скорого обмена российского форварда Артемия Панарина. Россиянин был выведен из состава команды для подготовки к обмену.

«Ты приходишь в раздевалку, а его здесь нет. Это довольно странное чувство. Мы понимаем, что несёт за собой такая ситуация. Для меня лично, учитывая, что речь о таком парне, как Хлебушек, с которым я очень сблизился за последние четыре года, с которым мне посчастливилось играть. Это была огромная удача. Я многому у него научился», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

