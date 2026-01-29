Панин — о Тодде: он классный парень, отличный хоккеист, надеюсь, ему нравится в «Ак Барсе»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о приходе в команду нападающего Нэйтана Тодда.

– Вижу, как тепло пообщались с Нэйтаном Тоддом после матча. Были рады встрече с ним?

– Конечно, он классный парень и отличный хоккеист. У нас у всех ребят дружеские отношения с ним, не на площадке, конечно, но за пределами льда всегда общаемся, дружим. И сейчас он подошёл к нам, поговорили немного, обменялись новостями.

– Не стали подшучивать над Нэйтаном, что он не очень удачно выбрал команду для перехода? В стан самого принципиального соперника.

– Нет, мы не шутим на этот счёт. Я прекрасно понимаю, и сам такой переход осуществлял, из Казани в Уфу, это жизнь хоккеиста. Разные ситуации бывают, не всегда от тебя что-то зависит, рады видеть его улыбающимся, что ему нравится в «Ак Барсе», надеюсь, найдёт себя в этой команде и всё у него здесь будет хорошо.

– Виктор Козлов пошутил также, что Уфа растит связки для «Ак Барса» – следом за Александром Хмелевски в команду приходит ещё и Тодд…

– Не знаю, не знаю… Если так и происходит, то какими-то высшими силами, складывается таким образом ситуация, – сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.